Un nuevo proyecto exitoso lanzado en la plataforma Kickstarter que tiene como objetivo potenciar la capacidad de ‘exploración’ del ciclista.

El dispositivo GPS logro reunir a más de 3.000 donantes llegando a más de 150.000 libras en la primera ronda de recaudación, y luego ascendió la cifra hasta las 500.000. Tom Putnam, cofundador de BeeLine, ha dicho que: “Tras meses y meses de perfeccionamiento del sistema asegurándonos de que estaba perfectamente acabado y diseñado, estamos muy orgullosos de por fin presentar el BeeLine. Sabemos que nuestros apasionados patrocinadores están ansiosos de empezar a usar sus BeeLines, y esperamos que su disponibilidad anime a más personas a abrazar este proyecto”.





Para que nos hagamos una idea, el objetivo de este dispositivo no es dirigirte, sino darte la información necesaria para orientarte hacia tu destino. Una contradicción contradicción en apariencia ya que lo que justamente esperamos de un GPS es que nos guíe de forma clara, rápida y directa a nuestro destino. Y así sería si no fuese porque este no es un GPS al uso. Se trata de un dispositivo más encaminado a potenciar la capacidad de ‘exploración’ del ciclista que en el ‘llegar por el camino más rápido’. El BeeLine ha sido creado para devolver el control de las decisiones a los ciclistas. En este vídeo (abajo) podéis ver como funciona.

El dispositivo montado en el manillar muestra una flecha que utiliza un giroscopio incorporado y un velocímetro para indicarte la orientación de tu destino. La idea es, según BeeLine, dejar que los usuarios escojan sus propios caminos. Al final, BeeLine, solo apunta con su flecha la dirección correcta.

El dispositivo se venderá por 99 libras (114 € aproximadamente) y se controlará a través del GPS del smartphone, por lo que dependerá de estar conectado siempre a un teléfono.El dispositivo funcionará mediante una aplicación descargable para iOS y Android, y según BeeLine, los usuarios simplemente seleccionan su destino final, y podrán agregar tantos waypoints como deseen. Se podrá escoger en tres colores distintos: Gris Charcoal, Rojo Hot Coal y Azul Petrol.