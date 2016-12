Termina el año y, con él, el mercado ciclista. Por lo menos en World Tour, donde ya no hay huecos y encontrar un sitio es prácticamente un milagro. Evidentemente, en la primera división del ciclismo mundial los equipos han tirado mucho de corredores con experiencia, pero también ha habido un buen puñado de ciclistas sub23 cuyos destellos de talento han encandilado a los principales equipos de este deporte.

Así que desde Arueda.com hemos decidido proponer una pequeña lista de cinco grandes promesas que ya han llamado la atención de los mejores equipos del mundo, y dan el salto de categoría en la temporada que se inicia oficialmente el próximo lunes. Cinco sub23 cuyos pasos y crecimiento se podrán seguir en este 2017 en las principales carreras y a ojos de toda la afición. ¿Triunfarán todos? Eso sólo lo decidirá la carretera.

Marco Mathis – Katusha-Alpecin (Alemania, 1994)

Hablar de Alemania, en los últimos años, es hablar de sprinters y rodadores. Sin ciclistas que puedan pelear por clasificaciones generales, los germanos sí están logrando en cambio enormes resultados en las llegadas masivas y pruebas contra el crono. El último en sumarse ha sido Marco Mathis. Con una trayectoria un poco rara esta temporada, por otra parte, porque no había corrido demasiado hasta que llegó el Mundial de Doha contrarreloj… y se alzó con la medalla de oro.





En las filas del Rad-Net Rose continental alemán desde hace ya varios años, lo cierto es que comenzó el 2016 ya bien entrado el mes de marzo y logró algún puesto de honor, sin sobresalir demasiado, a lo largo de la primavera. En mejor condición a final de julio, se hizo con el maillot blanco de mejor joven en la Dookola Mazowsza, una 2.2 polaca de cuatro días donde fue tercero en la general. Dos meses sin competir y, tras un par de clásicas alemanas, se proclamó Campeón del Mundo en Qatar. En Katusha aprenderá de uno de los mejores rodadores de la década: Tony Martin.

Rémi Cavagna – Quick Step Floors (Francia, 1995)

El francés ha dado el paso del filial al primer equipo, y correrá en el Quick Step Floors en este próximo 2017. Posiblemente sea el que más ha brillado en cuanto a resultados individuales, con un total de seis victorias en este 2016. Ha sido Campeón de Francia sub23 contrarreloj, se ha llevado el Tour de Berlín –más una etapa-, y ha ganado parciales en la París-Arras, Circuit des Ardennes y Alentejo.

Ciclista potente y también rápido en las llegadas aunque no sea un sprinter puro. Llegó, sin embargo, ya fuera de forma al Mundial de Doha y no pudo competir por las medallas. En cualquier caso, Cavagna ha demostrado a lo largo del año que es un corredor muy a tener en cuenta, para alegría de los franceses. Veremos hasta dónde es capaz de llegar.

Lennard Kämna – Team Sunweb (Alemania, 1996)





Estamos hablando de un rodador nato, una especie de Tony Martin, pero con 11 años menos de edad. Desde luego, las comparaciones son odiosas y el chaval no está en edad de andar colgándole etiquetas. Por los resultados, podría parecer que se ha estancado un poco, pero lo cierto es que a los 20 años ya ha cumplido su primera temporada en Segunda División. Allá por 2014 fue campeón contrarreloj de Alemania, de Europa y del Mundo en orden cronológico. Un auténtico tanque.

En las filas del Team Stölting germano, Kämna logró en 2015 ser medalla de bronce sub23 en Richmond, y hace un par de meses en Doha le faltaron cinco segundos para repetir. Poco antes, eso sí, había logrado el Campeonato de Europa sub23 en la disciplina. El Team Sunweb –Giant en 2016- ha visto sus cualidades y se ha interesado por él. Veremos qué tal su adaptación al World Tour. Pero poderío y planta sobre la bici no le faltan.

Iván García Cortina – Bahrain-Merida (España, 1995)





Es ‘nuestro’ sub23 de la lista. También reclutado para el Klein Constantia en 2015 –entonces se llamaba AWT-Greenway-, hizo de stagiare para Etixx desde agosto aunque no corrió demasiado. Aunque se esperaba que diese el salto natural hacia el primer equipo, el asturiano sorprendió fichando por Bahrain-Merida. Corredor todoterreno, aguerrido y con muy buena punta de velocidad cuya evolución será interesante seguir a medida que madure. Además, ya ha manifestado en público varias veces su predilección por las clásicas.

En este 2016 ha logrado una victoria –etapa en la Course Solidarnosc polaca- y sobre todo ha cosechado una temporada repleta de buenos puestos, con un rendimiento regular que no es usual en ciclistas de su edad. Aún tiene muchos aspectos a pulir y mejorar, pero a día de hoy es una de las grandes esperanzas de futuro del ciclismo español. No empecemos todavía a pedirle responsabilidades, pero sigamos atentos su crecimiento.

Nuno Bico – Movistar Team (Portugal, 1994)

Después de tres temporadas creciendo en Portugal a un ritmo mucho más meridional y sin tanto redoble como el de otros ciclistas centroeuropeos que a esta edad ya están brillando, Bico pasó a la órbita del Klein Constantia. Pero cuando el filial del Etixx decidió cerrar la persiana, el luso fue uno de los que se quedó con todas las puertas cerradas. Hasta que se ha abierto la de Movistar Team hace apenas un par de días.





Aunque sin victorias en el campo continental, también ha demostrado ser un ciclista bastante completo. Y es que al menos este añoque han dado el salto a la primera categoría mundial, aunque en el caso de Bico también tiene aptitudes para la media montaña, es combativo y las etapas duras.. En su primera temporada como ‘telefónico’ tratará de adaptarse a la categoría.

Hay muchos más corredores que merecen estar en esta lista: Max Schachmann y el balear Enric Mas (Quick Step), el ganador del Tour del Porvenir David Gaudu (FDJ), el británico James Shaw (Lotto-Soudal) o el neozelandés Ben O’Connor, entre otros, también han demostrado con creces sus cualidades para merecer esta oportunidad al máximo nivel. Ya han llegado a la cima. Ahora tienen que hacer lo más difícil: mantenerse y crecer en ella.