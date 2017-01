Cumplimos, por fin, el primer fin de semana de la temporada 2017. El Tour Down Under acaba de bajar la persiana y esto no se para. Argentina con la Vuelta a San Juan, y España en la Challenge de Mallorca son los países que centran el foco ahora, con Francia también a punto de iniciar su calendario. Cada prueba reúne una participación donde hay dos o tres cabezas de cartel de talla mundial, y que son los que dan interés a la carrera en cuestión. Pero, ¿dónde da cada uno sus primeras pedaladas?

Por lo pronto, Australia ha visto a Peter Sagan, Esteban Chaves y, sobre todo, a dos ‘aussies’ que se han repartido todo el pastel. Hablamos de Richie Porte y Caleb Ewan. El primero, centrado como está en el Tour con la intención de ganarlo, se enfrenta a la realidad de que nunca ha subido al podio de una gran vuelta. Tiene 31 años –cumplirá 32 en una semana- y sus mejores puestos son el quinto del año pasado en el Tour, y el séptimo del Giro de Italia 2011. Lo demás, todo fiascos o labores encomiables de gregario.

En cualquier caso, ha empezado fuerte. Dos etapas y el primer Down Under de su carrera deportiva, que ya era hora. Cierto que no deja de ser una carrera de enero, pero como australiano evidentemente tiene una motivación especial. Veremos si este empujón se confirma a lo largo de la temporada, porque todavía es muy pronto. Y sobre todo, a ver cómo afronta el reto del Tour.

Ewan llena el zurrón

Otro que no ha tenido quien le tosa cerca ha sido Caleb Ewan. Como decíamos, la otra mitad de la tarta del Down Under se la ha llevado él. Y eso que Bora ha intentado jugar las dos cartas en las llegadas masivas, pero ni por ésas. Tanto Sam Bennett como Peter Sagan se han tenido que conformar varias veces con ver al joven de 22 años alzar los brazos delante de sus narices. Ni más ni menos que cuatro etapas.





De hecho, él mismo declaró ayer tras ganar en las calles de Adelaida que había bromeado varias veces con su novia “sobre ir a por las cuatro etapas”, pero aseguró que jamás llegó “a pensar que fuera posible”. La realidad es que el velocista de Orica-Scott ha tenido un 100% de efectividad en esta prueba. Jugaba en casa, también es verdad. Veremos si en el Giro, que en principio será la gran vuelta en la que se centre este año, le va bien.

Nibali ahora, Contador el último

El momento del debut es uno de los que más cuidadosamente eligen los ciclistas a la hora de planificar una temporada. Ya han estado en liza Porte y Chaves –segundo en el Down Under, aunque afirmó que no había “sido rival” en las subidas- en el lado de los vueltómanos, Sagan por parte de los hombres de clásicas y Ewan como sprinter puro. ¿Quiénes son los siguientes?

Pues el primero es el vigente campeón del Giro, que va en busca del tercero: Vincenzo Nibali debuta en San Juan mañana mismo, siendo realmente la única gran figura que se presenta sobre la carretera argentina junto a Fernando Gaviria. También esta semana arrancan Nairo Quintana y Alejandro Valverde en Mallorca. Entre los más ‘tardones’ se encuentra Alberto Contador, que esperará hasta Andalucía para hacer sus primeros días de competición, o Bardet que lo hará en Omán.

En Arueda.com hemos realizado una lista de las principales figuras del pelotón, e incluyendo el día y la prueba de debut en este 2017, divididos en vueltómanos, clasicómanos rápidos –hombre que van bien en el adoquín- y sprinters puros. Para ello hemos tomado como referencia el Top5 de las tres grandes vueltas, las tres clásicas más importantes de piedras – Flandes, E3 y Roubaix- y los velocistas con más victorias en 2016, algunos ya incluidos en la lista anterior por simultanear con las clásicas –caso de Sagan o Kristoff, por ejemplo-, donde poder comprobar su estreno y su objetivo central del año.

Fecha de debut de las principales figuras en 2017