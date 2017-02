Desde luego, lo que era hace unos meses la estructura del Lampre-Merida ha sufrido ya todo tipo de metamorfosis desde que, allá por el mes de septiembre, trascendiera que se iba a convertir en el primer equipo chino de la historia en el World Tour. Lo demás lo conocemos todos: los asiáticos se echaron atrás y al final fue Colnago quien trajo un nuevo sponsor llegado desde los emiratos árabes. Así nació el UAE Abu Dhabi.

El equipo salvó finalmente la licencia World Tour para los próximos dos años, aunque en principio con el presupuesto más bajo de toda la categoría. Alrededor de unos ocho millones y medio de euros, aunque no sean cifras oficiales porque éstas no suelen trascender nunca. En cualquier caso, hoy la estructura ha anunciado un nuevo patrocinador, y no se trata precisamente de una empresa cualquiera: la aerolínea Emirates.

Un gigante

Un acuerdo que se ha anunciado este mismo mediodía en Yas Marina, cuartel general de la gran mayoría de equipos que tomarán parte a partir de pasado mañana en el Abu Dhabi Tour que se alarga hasta el domingo y ha entrado, por primera vez en su historia, en el World Tour de la UCI. Nuevos mercados y globalización del ciclismo, ya saben. Sobre todo cuando esos ‘nuevos mercados’ tienen tanto potencial económico.

Porque tampoco ha trascendido con qué cantidad va a entrar la compañía aérea, pero sí se sabe que es un verdadero gigante muy vinculado al mundo del deporte. Creada en 1985 y propiedad del sheikh Ahmed Bin Saeed Al-Maktoum, invierte en patrocinio deportivo un tercio de su presupuesto de marketing. Y hasta ahora le faltaba el ciclismo, pero ya había tocado otros muchos deportes: fútbol, tenis, Fórmula 1, golf, hípica y hasta vela o rugby, entre otros.





Y no a cualquiera: entre las entidades patrocinadas se encuentra ni más ni menos que el Real Madrid, el club más laureado de Europa, apareciendo en su camiseta. Más allá llega la relación que les une con el Arsenal inglés, hasta el punto de que el propio estadio del equipo toma su nombre: Emirates Stadium. En el tenis también auspician un evento de primer nivel como el US Open. Ahora ingresan en el ciclismo y en la categoría más alta ante lo que consideran “una gran oportunidad” debido al “importante crecimiento” que ha experimentado el deporte de la bici en los Emiratos.

En el Top3

Como siempre, el anuncio de un acuerdo de patrocinio está lleno de buenos propósitos para el futuro. Y en este caso, los de la escuadra pasan por meterse en tres años en el Top3 del World Tour. “Queremos ir poco a poco. Esta temporada esperamos estar en el Top10. A partir de esa base, vamos a crecer un poco más en el año que viene para intentar estar en el Top5. Y en tres años, queremos estar en el Top3 como equipo”, explica el presidente del equipo, cuyo nombre es Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri.

Además, como es el equipo de casa, han decidido alinear su ‘ocho’ más potente para el Abu Dhabi Tour: Swift, Rui Costa, Meintjes, Guardini, Ulissi, Mori, Consonni y Durasek. De momento, eso sí, están octavos en la clasificación del WT por equipos, así que el objetivo estaría conseguido. Pero estamos en febrero, claro. Todavía van a pasar muchas cosas en esta temporada que comienza.

Además de Fly Emirates, el equipo ha anunciado la incorporación de otras dos empresas: ADS Securities e International Golden Group. La primera de ellas es una empresa de servicios de asesoramiento financiero e inversiones que trabaja con patrones de metales preciosos –oro y platino entre otros- y con sede también en Abu Dhabi aunque tiene oficinas en Singapur, Hong Kong y, más recientemente, también en Londres. Maneja una cartera diaria de miles de millones de dólares y también dispone de servicios de bróker de bolsa. Sorprende bastante más el caso de International Golden Group, también radicada en el mismo emirato, una empresa de armamento de alta tecnología y servicios de seguridad, que comercializan desde armamento ligero y pesado hasta tanques de batalla o aviones de guerra. Cuesta entender cómo se han identificado con el ciclismo.

Con estas tres entradas nace el equipo UAE Team Emirates, que aspira a crecer a medio plazo y, sobre todo, garantiza los mimbres y el futuro de una estructura que llevaba meses tambaleándose desde que Lampre acabó por marcharse. Veremos hasta dónde llega la andadura del equipo, porque precisamente los jeques y magnates de Oriente Medio no se han caracterizado nunca por la estabilidad en las aventuras que empiezan.