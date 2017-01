Aunque para los aficionados pase prácticamente inadvertido, los equipos tienen entre los momentos cumbre de la temporada ese día en el que los grandes organizadores deciden repartir sus invitaciones. Porque para muchas escuadras, tener o no el sitio en una gran vuelta es la diferencia entre ser interesante para los patrocinadores –los que ya tiene y los potenciales- o pasar a la más absoluta indiferencia.

Ayer mismo, RCS hizo oficiales los equipos invitados a buena parte de sus carreras: tanto el plato fuerte –el Giro- como otras World Tour de la primera parte de la temporada que dependen de la empresa transalpina: Tirreno Adriatico, Milan-San Remo y Strade Bianche. Y el anuncio ha sido, cuanto menos, polémico. Sobre todo en lo que se refiere al Giro, que era verdaderamente el plato fuerte.

Dos italianos, CCC y Gazprom

Uno de los grandes alicientes para los equipos Pro Conti italianos es la Coppa Italia. Carreras que de nivel continental que se van repartiendo por todo el país a lo largo del calendario, y que al equipo ganador le supone una invitación automática para el Giro. Como en 2016 ese equipo fue Bardiani-CSF, los ‘verdes’ ya tenían la carta asegurada para esta edición de la ‘Corsa Rosa’ que, como todo el mundo sabe, será especial por ser la número 100.





Los otros equipos han sido Wilier-Triestina, Gazprom-Rusvelo y CCC Sprandi Polkowice. Por tanto, se han quedado fuera Androni Giocattoli-Sidermec y Nippo-Vini Fantini. Pero antes, nos ocuparemos de los que han entrado empezando por los rusos de Gazprom. Ya tuvieron invitación el año pasado y además lucieron bien, con una etapa de manos de Foliforov –la cronoescalada de Alpe di Siusi- y presencia en gran número de fugas. Por tanto, se puede entender la opción de RCS de volver a llevarlos.

Vamos ahora con CCC. ¿Por qué traer a los polacos, que además tienen una plantilla inferior a la de 2016? Pues bien, en varios mentideros se ha rumoreado recientemente con una posible salida del Giro de Italia 2018 en Polonia. Llevar a los naranjas a la carrera sería un buen guiño para terminar de precipitar los acontecimientos y que el vasto país centroeuropeo termine por acoger el evento el año que viene. Rebellin y De la Parte ya no están, pero sí siguen Paterski y Samoilau como puntas de lanza. Desde luego son corredores duros y competitivos, pero precisamente en el Giro número 100 choca un poco que vayan ellos en lugar de otro equipo italiano.

Fastweb, el as de Wilier

Y hablando de escuadras de casa, la nómina se cierra con Wilier-Triestina. Un equipo que ya acudió el año pasado con dos españoles, Julen Amezqueta y Cristian Rodríguez que pasaron más de una penuria para poder terminarlo… pero lo terminaron. En este caso el manager Angelo Citracca no podía haber recibido una mejor noticia. Y es que su estructura acaba de recibir un patrocinador de gran importancia. Hace unos días, en la presentación, se podía ver a la marca Fastweb en la ropa de calle de sus corredores.

¿Y qué es Fastweb? Pues estamos hablando de una compañía telefónica italiana nacida en Milán y perteneciente al grupo Swisscom y que opera desde 1999. Su facturación superó los 1.700 millones de euros el año pasado, con beneficios de más de 500 y tiene más de 2.500 trabajadores. Opera más de dos millones de líneas fijas y un millón y medio de líneas móviles, con un 13% de cuota de mercado. También ofrece servicios de ADSL y televisión. En la prensa especializada italiana se llegó a publicar que una invitación al Giro haría que la empresa apareciese, también, en el maillot del equipo. Buenas noticias por tanto para un equipo que pasó dificultades en 2014 y 2015 y ahora puede ver a una empresa de gran nivel comprometida con su proyecto.

Androni dejará el patrocinio

La cara amarga de la moneda la representan Androni y Nippo-Vini Fantini. Pero en el caso del segundo equipo el drama es mucho menor porque, debido al apoyo japonés y la proximidad lenta pero inexorable de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la estructura tiene su permanencia garantizada hasta entonces. Son ni más ni menos que cuatro temporadas de tranquilidad. Y por otra parte, RCS ha contado con ellos para el resto de pruebas, por lo que la vertiente nipona está más que contenta viendo a japoneses correr Tirreno, San Remo o Strade. La parte italiana sí ha alzado la voz, publicando un comunicado en el que han pedido a la Federación Italiana que solicite un número mayor de equipos por tratarse de un acontecimiento excepcional, y se remiten a lo hecho en 2011 por el 150 aniversario de la unificación de Italia. De ese modo entrarían también ellos.





El mayor problema lo tiene Gianni Savio. Poco después de salir de los juzgados por el caso ‘Pagi e corri’ se le presenta este nuevo problema: por segunda temporada consecutiva, su proyecto se queda fuera del Giro. Sí van a estar presentes en las otras pruebas, pero eso no es consuelo. No ir a la gran cita del país, y más en la edición 100, es un golpe del que difícilmente se va a recuperar. Al menos, no con el mismo patrocinador.

Porque Mario Androni, dueño de la fábrica de juguetes Androni Giocattoli aseguró ayer en el portal transalpino Tuttobici que la experiencia como patrocinador del equipo ciclista había terminado. “Ha sido una ducha fría. Dije que si nos quedábamos sin invitación un segundo año no seguiría más, y ahora lo confirmo. Me provoca gran amargura, pero es una decisión meditada”, han sido sus palabras. No dijo realmente cuándo, por lo que tampoco sabemos si aguantará el año y después cerrará la persiana –ahora le toca a Savio buscar un nuevo sponsor- o si por el contrario ni siquiera seguirá adelante porque la campaña aún no ha comenzado. Veremos en qué queda, pero lo cierto es que el Giro 100 no va a dejar indiferente a nadie. Ni por lo deportivo, ni por lo que se mueve en los despachos. Hasta el punto de haberle dado una estocada casi mortal a un equipo.