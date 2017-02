El evento ciclista transcurre desde hace ya 21 años, en esta espectacular isla del Mediterráneo y en la edición de 2017 se disputará entre los días 23 y 28 de Abril.

Basada en el modelo de las grandes vueltas ciclistas profesionales, este Giro guarda, sin embargo, una importante diferencia respecto a las pruebas de alta competición: por un motivo u otro, todos sus participantes se sienten ganadores al atravesar la línea de llegada. En cualquier caso, este hecho, no resta competitividad a la prueba. De hecho, otra de las particularidades del Giro es que después de la primera etapa, cada participante empieza a conocer a “sus” adversarios. Estos son los inmediatamente clasificados en las posiciones cercanas de la tabla. Y es que el irrefrenable espíritu competitivo del ciclista de carretera hace que, mientras compita en esta prueba por etapas, su único objetivo sea superar a quienes les llevan unos segundos por delante en la clasificación general, al mismo tiempo que marca también de cerca a quienes les pisan los talones en la categoría. Pero al margen de los aspectos más deportivos, no podemos olvidar otra buena razón para acudir al Giro Sardegna. Nos referimos a la incomparable belleza del entorno en el que discurre la prueba. Especialmente en primavera, periodo en el que se celebra el Giro Sardegna. En esta época, la isla es un espectáculo puro, de colores y olores en el que, como no podía ser de otra manera, siempre está presente el mar Mediterráneo.





La prueba

Los horarios de salida y llegada son cómodos. La ubicación de ambas está muy cerca de los hoteles, lo que facilita el desplazamiento de todos los participantes antes y después de cada etapa. Las carreteras tienen un asfalto perfecto y la naturaleza es de auténtico ensueño. Todos estos elementos unidos hacen que el Giro Sardegna sea un evento ciclista único. Los ciclistas pueden elegir entre dos recorridos, el Medio Giro y el Gran Giro, que es la opción con menos o más kilómetros y desnivel, respectivamente. Esto hace que cualquier ciclista pueda participar en el Giro, desde los que pedalean a medias de 40 km/h hasta los que lo hacen a 20 km/h. Todos tienen cabida. Pero, incluso para los que no quieren competir, el organizador tiene reservado un recorrido verde, en el que no hay clasificación. Participar en el Giro Sardegna requiere poseer licencia cicloturista del año en curso.

2017, un año que promete

En la edición de este año, el Giro se desarrolla en una zona de paisajes especialmente espectaculares, con unas carreteras perfectas para una carrera ciclista, nos referimos a Santa Teresa di Gallura. Pero también se discurre por zonas tan emblemáticas de la isla como son Costa Smeralda o Porto Cervo, entre otras. Nada menos que 700 participantes están inscritos ya en esta prueba por etapas, de diferentes nacionalidades; la mayoría de ellas europeas, aunque también hay inscritos del continente americano. Por lo que a los aficionados españoles se refiere, destacar que el viaje desde España es especialmente cómodo, puesto que existe un ferry de la compañía Grimaldi que opera directamente desde Barcelona a Sardegna con unos precios contenidos en ésta época del año. Para más información sobre el viaje, se puede contactar en (info@fctravel.eu) la agencia turística de Santa Teresa Gallura. Si quieres conocer más detalles de la prueba, entra en la web oficial: www.girosardegna.it (en italiano) y también en www.girosardegna.com (en inglés).

Recuerda que las inscripciones se cierran en apenas unos días, el 28 de febrero.