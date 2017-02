Andriy Grivko (Astana Team) ha sido expulsado del Dubai Tour después de pegarle un codazo en la cara al líder de la prueba, Marcel Kittel (Quick Step Floors).

Según relataba el propio alemán nada más cruzar la línea de meta, mientras sangraba abundantemente por la ceja afectada, fue el ucraniano quien le propino un tremendo golpe en la cara causándole la herida, no a causa de ninguna caída como pensaban todos.

Ante la expulsión del corredor salió el equipo kazajo a dar explicaciones y pedir disculpas a Kittel por la inaceptable agrsión de su corredor Andriy Grivko

A la descalificación de Grivko sucedieron las excusas por parte del Astana, que publicó un tuit de disculpa:

Astana Proteam apologizes to @marcelkittel and @quickstepteam for improper behavior of its rider @andrei_007 during stage 3 of @dubaitour

— Astana Proteam (@AstanaTeam) 2 de febrero de 2017