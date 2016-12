Esta primera entrega de la prueba del Shimano Dura Ace 2013 en su versión mecánica está enfocada a un análisis previo de las novedades que incorpora el nuevo grupo. Para ello hemos querido contrastar nuestra experiencia a la hora de montarlo con las teóricas ventajas que incorpora esta serie 9000 del Dura Ace. Hemos contactado con el responsable técnico de Shimano España y manager de Calidad, Rafael Soria, con quien hemos repasado las mejoras del grupo, componente por componente.

Primeras impresiones

Hace ya un par de semanas que montamos el grupo en una Time RX Instinct. Tras el montaje, la primera impresión era que el nuevo grupo era muy suave en los cambios. Según nuestro mecánico de cabecera, el guiado de cables desde las manetas era mucho más directo. Se han evitado los giros de la versión anterior. También la presa del cable en el cambio y en el desviador se ha alineado mucho mejor. Esto sumado a los nuevos cables con revestimiento de polímetro (una especie de Teflón) auguraba una suavidad muy alta en el nuevo grupo. Apenas hemos rodado con el grupo de test en tres o cuatro ocasiones y las primeras sensaciones confirman lo que pensamos antes de sacarla del taller. La suavidad de este primer Dura Ace de 11v es extraordinaria (incluso mayor a las anteriores series que llevaban aún el cableado por fuera del manillar). Pero de nuestras sensaciones con el grupo os hablaremos más extensamente cuando hayamos hecho al menos 1000 ó 1500m con él. En esta primera entrega, lo que queremos es contrastar nuestra experiencia al montar y usar por primera vez el grupo con lo que hablamos con el responsable de técnico de Shimano en España.





Recordemos que el Dura Ace 9000 es un grupo completamente nuevo y el primero de Shimano para carretera con 11 piñones. Esto supone que todo es nuevo y que muchos de sus componentes sólo se pueden usar con este grupo de 11v. Esto incluye los platos y bielas, la cadena, el casete, el cambio trasero y las manetas. Por supuesto, las ruedas deben alojar un nuevo núcleo (más ancho) para instalar el casete de 11v. Según nos comentaron desde Shimano España, actualmente los nuevos núcleos sólo se encuentran disponibles en las ruedas Shimano. Las Mavic son compatibles con el Shimano de 11v, pero no porque incorporen el nuevo núcleo, sino porque los suyos ya eran más anchos de serie. Las primeras ruedas de montaje para el nuevo Shimano de 11v no estarán disponibles en el mercado hasta noviembre y diciembre. Rafael Soria nos ha asegurado que es “imposible instalar el nuevo núcleo en una rueda anterior para casete de 10v porque el núcleo se asienta de manera distinta”. El nuevo casete es algo más ancho, con un espaciado menor entre coronas y, por tanto, compatible con una nueva cadena también más fina. Para desmontar la cadena, que ahora no tiene posición para el montaje, necesitaremos un tronchacadenas específico (TLCN28).

Cambio y desviador







Platos y bielas y frenos