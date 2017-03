La FECT ha puesto en marcha su página web oficial en la que anuncia un enfoque renovado y servicios específicos para cicloturistas.

Hace un par de meses, hablamos de existencia de una novedosa Federación de Cicloturismo en España, sobre todo a partir de la noticia, publicada en alguna agencia, de que habían nombrado a un nuevo presidente: José Luis Junquera. Dicha noticia sorprendió a muchos medios del sector, porque prácticamente nadie conocía la existencia, ni siquiera el proyecto de una Federación de Cicloturismo (FECT).

Entonces, la noticia dada hablaba, vía las declaraciones de su presidente, de un proyecto aún por concretar. Tan por concretar, que de hecho no tenían una página web activa. Sin embargo, en las últimas fechas, la FECT ha publicado su página web con unos contenidos, objetivos y servicios que pueden ser interesantes para los aficionados al ciclismo no competitivo.

Para empezar la FECT se define como una entidad sin ánimo de lucro y defiende su calificativo de “federación”, argumentando que eso no implica una oficialidad expresa o, mejor dicho, que esa oficialidad no es requerida: “Cuando varios clubs (asociaciones) se asocian constituyen una federación y cuando varias federaciones se asocian forman una confederación”. Tan simple como eso, según la FECT.

¿Licencias para cicloturismo?

Una de los servicios más llamativos e interesantes que ofrece la FECT es la posibilidad de sacarse un carnet o licencia. En el nuevo organismo prefieren hablar de “carnet de afiliado” para “evitar los continuos errores que se producen en las diferentes administraciones al dar por sentado que la posesión de una licencia supone disponer de un seguro con asistencia médica”. Lo más importante para el titular es que ese carnet cuenta con una segurodo de Responsabilidad Civil de cicloturista, en cualquier actividad relacionada con la bicicleta excepto competición, seguro de accidentes con un capital de 15.000 € en caso de fallecimiento por accidente de cicloturismo y hasta 15.000 € en caso de Incapacidad Permanente (según baremo) y un amplio seguro de Asistencia en Viaje con la bicicleta. Es importante señalar que este carnet no cuenta con seguro de accidentes y que tiene un coste de entre 27 y 65€ (el precio varía básicamente en función del alcance territorial de la cobertura).

Esta iniciativa de la FECT supone un claro enfrentamiento con la RFEC, ya que entra directamente a disputarle el caladero de licencias de cicloturismo. Además, esta disputa llega en un momento en el que las federaciones territoriales han tenido que incrementar notablemente el precio de las licencias de cicloturismo, según explican porque “hay más usuarios y por tanto hay más siniestralidad”. Sin embargo, el mensaje y enfoque de la FECT parece estar más enfocado al cicloturismo no deportivo, al que no compite e incluso al que no tiene las marchas ciclistas como principal motivación para ir en bici. Sencillamente, la FECT se dirige al aficionado a la bici, independientemente de que lo haga en mtb, carretera o le guste viajar con alforjas.

Será interesante para el sector comprobar si la trayectoria y la oferta específica de la Federación de Cicloturismo es viable en España. Recordemos que en países como Francia, con una cultura del ciclismo diferente, sí cuentan desde hace muchos años con una asociación de este tipo, centrada únicamente en el ciclista que no compite.