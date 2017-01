Guinness World Records ha verificado el intento de Kajsa Tylén como récord mundial de la distancia más larga lograda por una mujer sobre una bicicleta en un solo año.

Un dato para que nos hagamos una idea; recorrer 52.025 kilómetros es el equivalente a darle más de cuatro vueltas enteras a la Tierra. La irlandesa comenzó el día de Año Nuevo en 2016 y durante el año cubrió exactamente 52.025,09 kilómetros. En el proceso rompió el récord anterior de 47.641,41 kilómetros establecido por la británica Billie Dovey hace ya 77 años.

Tylén dijo que la motivación detrás del intento era motivar a la gente a hacer ejercicio. “Cuando decidí aceptar este desafío, busqué una organización benéfica que ayudara a los adultos a hacer ejercicio”, escribía.

Creo que si cada adulto dedicara un tiempo para hacer ejercicio, otros harían lo mismo. Después de todo, si la es que cada adulto vaya a correr 3-4 veces a la semana, o a trabajar en bicleta todos los días, no sería también la norma para que sus hijos crecieran haciendo lo mismo?

IT’S OFFICIAL!!!! Distance of 52,025.09 km verified by Guinness World Records, makes me a Guinness World Record holder!! pic.twitter.com/Zbpb1jGMMb

— Kajsa Tylén (@yearinthesaddle) 16 de enero de 2017