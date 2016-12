Evidentemente, cada lista es subjetiva porque resumir un año en 10 fotos es una tarea extremadamente complicada. Pero desde Arueda.com hemos elegido una representación que condensa muchos de los momentos cumbre de esta temporada. Victorias, celebraciones, caídas, alegría, rabia, respeto… todo eso en una decena de instantáneas con fugaces lapsos de tiempo que ya no se borrarán de la memoria del aficionado. Aquí va este Top10 con el que se puede cerrar la temporada 2016 antes de empezar, ya sí, la 2017 que está llamando a la puerta.

10. Excepción de bronce. En este portal no se tratan demasiados asuntos relacionados con el barro, pero a veces hay que hacer una excepción, sobre todo cuando el protagonista lo merece. Y la medalla de bronce que consiguió Carlos Coloma en los JJOO de Río es, desde luego, motivo más que suficiente. Exhibición de casta del riojano para ganar una medalla histórica en el ciclismo español.





9. Infortunio. Y de un español que ha saboreado el éxito, a otro que se ha llevado palos de todos los colores. Alberto Contador no ha tenido un buen 2016, especialmente en lo que se refiere a grandes vueltas. Su caída en la primera etapa del Tour lo dejó tocado, lo obligó a abandonar y lastró su preparación para la Vuelta. Por si fuera poco, en la ronda española sufrió otra. Aún así, tiró de oficio y espíritu para mantenerse competitivo y ser importante en la carrera.





8. La voz no hay quien la pare. A todos los rincones del planeta ciclista llegó el espectáculo del Rwanda Tour. En un país que suena remoto, lejano y tercermundista para muchísimos europeos dieron una lección de cómo vivir un deporte como el ciclismo. Calles llenas, multitudes de espectadores respetando a los ciclistas sin vallas ni obstáculos. Afición con mayúsculas. Aunque aquí, egocéntricos como somos por definición, no nos hayamos enterado hasta ahora.





7. Adiós… definitivo. Uno de los culebrones del verano-otoño resuelto hace apenas unos días. ‘Purito’ deja la bici en activo. Este fue el momento de su anuncio, durante el pasado Tour de Francia. Tras la oferta de Bahrain-Merida, el catalán deshojó la margarita y finalmente decidió mantener su decisión. No volverá a competir, y en las carreras se le echará de menos.





6. Con la bici en brazos. La cabalgada que se pegó Diego Rosa en la pasada Vuelta al País Vasco se va a recordar durante mucho tiempo. El transalpino se recorrió prácticamente toda la etapa en solitario y, para celebrar su aplastante victoria, entró en la mítica meta de Arrate levantando la bici con los dos brazos. Una de las grandes victorias del año. Si la llega a hacer en una ‘Grande’…





5. El quinto malo. Dicen que no hay quinto malo y, quizás, el único malo sea el que no llega. Eso le pasó en abril a Tom Boonen. Tras una gran carrera, el belga fue batido al sprint por un Matthew Hayman que hasta ahora era un gregario de 38 años con una trayectoria larga pero sin victorias. Boonen aspiraba al trono de los adoquines con su quinta Roubaix. Lo volverá a intentar el año que viene, en principio por última vez.





4. Del cielo al suelo. Fue lo que le ocurrió al arco rojo que simboliza el último kilómetro de etapa en el Tour de Francia. El hinchable acabó desinflándose y se fue al suelo justo cuando Yates pasaba por allí, el día de Lac de Payole, cayéndole encima. Por suerte quedó sólo en una anécdota, pero el borrón en la imagen de la carrera más importante del mundo es difícil de reparar. Y es que el Tour 2016 no ha ganado para sustos.





3. Por todo lo alto. El sprint de Sagan en Doha fue de grandísimo campeón. De corredor con pocos a su alcance para igualarlo o siquiera hacerle sombra. El eslovaco remontó por un exterior imposible para los mortales. Dos Mundiales consecutivos después de destrozar la llamada ‘Maldición arcoiris’. Eso está al alcance de muy poca gente. Desde luego, es como para celebrarlo.





2. El muro de nieve. Kruijswijk estaba siendo el patrón del Giro. Manejaba la carrera y mostraba una madurez que hacían pensar, ahora sí, en él como claro candidato a llegar de rosa a la última línea de meta. Pero en la bajada del Col del Agnello se dio de frente contra un muro… de nieve. La caída lo terminó lastrando y, aunque no abandonó, perdió el Giro y hasta el podio. Veremos si se le ha ido su gran oportunidad como ocurrió otras tantas veces.





1. A toda velocidad. Podemos poner mil imágenes. Las listas, lo hemos dicho, son subjetivas. Pero hay una que tiene que estar sí o sí. La gran protagonista del año 2016. Y no es otra que ver al líder del Tour de Francia, en el día nacional del país y en una de sus cimas más míticas -el Mont Ventoux, que había tenido que ser recortado por el fuerte viento-, corriendo a pie tras ‘comerse’ una moto. Chris Froome vio que su bici no iba, no lo pensó dos veces y echó a correr en una imagen que ha dado, y sigue dando, la vuelta al mundo.