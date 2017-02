Lucena decidirá el ganador de la Vuelta a Andalucía

Estábamos todos tan entusiasmados con Valverde y Contador, con las alternativas de Landa e Izagirre, que no hemos visto venir a Thibaut Pinot. El francés de la FDJ tiene el honor de ser el primer ciclista que pone su nombre en el palmarés de la Peña del Águila. Una subida encuadrada en la Sierra Mágina jiennense y que no ha defraudado. Los grandes favoritos a esta Vuelta a Andalucía –muchos de ellos se volverán a ver en otros momentos calientes de la temporada- se han dado bastante ‘candela’ y no hay nada que reprochar a ninguno.

Pero lo cierto es que la Vuelta ya sólo tiene un día para la general. Ya se acabó la montaña. Quedan tres etapas, sí, pero las dos últimas son para sprinters. Así que la única jornada decisiva que resta –salvo que el viento o el infortunio hagan de las suyas- es la de mañana en los alrededores de Lucena. Una contrarreloj de poco más de 12 kilómetros que es cualquier cosa menos llana.

Contador mueve, Pinot remata

El francés ha rematado a un activo Contador, que ha sido el gran protagonista de la subida. Lanzó un fuerte ataque a tres kilómetros de meta, en una ascensión que se mantiene constante siempre en torno al 10%. El madrileño echó abajo un intento de Mikel Landa, como ya lo hiciera ayer, para calibrar fuerzas. En un principio, sólo Valverde fue capaz de seguirlo, pero el murciano terminó sentándose.

Contador abrió el hueco cada vez más… hasta que Pinot saltó desde atrás en un grupo donde Diego Rosa trataba de llevar a Wout Poels lo más cerca posible de la cabeza. El hueco llegó a superar los 20 segundos, pero finalmente el madrileño se terminó viniendo abajo. Las fuerzas se equilibraron, y Pinot acabó echándole el guante a poco más de 500 metros de meta: “Lástima no haber ganado. He probado para intentar llevarme etapa y general, pero es mi segundo día de competición. Se me ha puesto el corazón a 200 pulsaciones y no bajaba… voy un poco limitado”, explicaba Contador tras la llegada.

Cinco corredores en siete segundos





Y mientras tanto, Alejandro Valverde que llegó a estar a casi medio minuto iba recuperando terreno. Gracias a la arrancada que le caracteriza, el murciano ha entrado tercero junto a Ion Izagirre. “Estoy contento porque he podido recuperar. Ayer logré la victoria y hoy he sido tercero. La crono de mañana no es llana. A ver cómo se da”, ha declarado el de Movistar. Conclusión: hay cinco corredores en apenas siete segundos en la clasificación general. Contador sí ha podido vestirse con el maillot rojo de líder, pero las rentas son tan exiguas que en la contrarreloj puede dar la vuelta absolutamente todo.

Tras Contador, Pinot es segundo a 3” gracias a los dos que ha logrado ‘picar’ hoy al madrileño. Extenuado, no ha podido con el ciclista galo y ha terminado cediendo algo de terreno. Además, el de la FDJ es un ciclista muy válido en la lucha individual, por lo que no es descartable que termine imponiéndose sobre la terna de españoles que estará también en la pelea.

Valverde es por el momento tercero, a 5”. La contrarreloj no es larga y además es dura, revirada, con continuas subidas y bajadas. Lo que viene siendo un trazado propicio para el murciano, que ya ha ganado pruebas similares precisamente aquí en la Vuelta a Andalucía. Por eso hay que seguir contando con él. Y también, cómo no, hay que tener muy en cuenta a Ion Izagirre que es un consumado especialista en la disciplina. Precisamente los Sky son los que lo tienen más complicado. Poels tuvo una caída en Mancha Real, aunque finalmente pudo salvar el día y dejarse sólo 10” en la cima. El neerlandés es sexto a 11” de Contador ahora, y tanto Diego Rosa como Landa –quinto y sexto respectivamente, a 10 y 12 segundos del líder- se defienden peor que Poels. Todo abierto para mañana.