La máquina ideal para devorar kilómetros sobre la carretera. Una bici extremadamente cómoda y polivalente con la que multiplicar el placer de montar en bicicleta.

La Canyon Endurace que hemos probado en versión de frenos de disco es un ejemplo más de porqué la marca alemana, cada día, gana más adeptos. La enésima ocasión en la que se contrasta como una bici de lo más técnica y avanzada, en combinación con un precio imbatible, se convierten en una opción casi irresistible. Pero analicemos punto por punto los argumentos tecnológicos, que son muchos, de esta sensacional granfondo.

Todo a tu alcance

No nos engañemos, la mayoría de bicis de carretera no pasan por ser las máquinas más cómodas del mundo para la anatomía del cuerpo humano. Más aún si tenemos en cuenta que muchas veces nos sentamos sobre ellas mientras realizamos esfuerzos verdaderamente agónicos. Y la realidad es que si una bici de carretera no es algo incómoda, pues difícilmente será eso mismo; una bici de carretera con la que poder recorrer y explorar mundo a gran velocidad y con el único impulso de nuestras piernas.





Pues bien, la Canyon Endurace CF SLX que nos ocupa, parece dispuesta a cambiar todo lo establecido. Es muy rápida, vaya que si lo es, pero también es (y esto no es nada común) increíblemente cómoda. Es evidente que no es la primera vez que hablamos de comodidad en la mayoría de bicis del segmento endurance o cicloturista, pero siempre lo entendemos bajo el prisma de lo que es una bici de carretera, es decir, algo siempre un tanto incómodo para la mayoría de personas. Pero en este caso no es así. La nueva Endurace es simple y llanamente cómoda. Y cuando tienes una bici con la que puedes ir rápido, y siempre entre algodones ¿qué importa cuan lejos estén tus objetivos o la ruta a explorar? Todo está a tu alcance y todo es un disfrute.

Si pasamos a repasar los factores más determinantes a la hora de ofrecernos esta comodidad, debemos destacar en primer lugar; el cuadro y sus dimensiones. La geometría es muy relajada; con un reach reducido a 376 cm y un ángulo de dirección de 72º para una talla S, además, la capacidad de absorción de los tubos es muy notable. La combinación de las ruedas de carbono DT Swiss ERC 1100 Dicut Disc, con su ancho de llanta de 21 milímetros, y las cubiertas Continental GP 4000S II de 28 mm, también es caso a parte. Las ruedas ofrecen una rodadura y rigidez brutales y una absorción de baches y vibraciones enorme en combinación con las cubiertas Continental. Del mismo modo, y dicho de pasada, crean un tándem perfecto a la hora de bajar con seguridad y control sea cual sea el estado de la carretera. También queremos mencionar el papel que juega el cockpit (potencia-manillar integrado) de la Endurance, y es que el H31 Ergocockpit de Canyon es súper ergonómico y confortable, a la vez que le confiere un extra de rigidez a la parte delantera de la bicicleta y le aporta una estética cautivadora y aero. Y por último el uso de la tija de sillín propia de Canyon S15 VCLS 2.0 CF, montada en dos piezas articuladas que reducen de forma notable la transmisión de vibraciones he impactos.





Montaje

Como ya hemos dicho anteriormente, hemos contado con el grupo Shimano Dura-Ace antiguo en su versión mecánica para frenos de disco en nuestra unidad de pruebas. El funcionamiento de éste, como siempre, ha sido excelente, y la frenada que obtenemos en combinación con las ruedas (con eje pasante), cuadro y cubiertas, alcanza unos niveles simplemente inimaginable en una bici de carretera hace tan solo cuatro o cinco años. El único elemento que puede llamar la atención a algunos es el desarrollo que monta, y es que el 52X36 dientes en combinación con el 11X28 dientes es algo más duro que el de la muchas bicis del segmento endurance. Aún así, con una buena condición física, no habrá recorrido que se te resista.

¿Para quién es?

Para todos aquellos amantes del cicloturismo puro y duro. Entendido como jornadas interminables sobre la bicicleta, donde es capital contar con una maquina que te proporciones la comodidad y seguridad necesarias para explorar todas las carreteras durante sus salidas en bici, y si quiere, a gran velocidad. Un modelo de gama alta no al alcance de todos los bolsillos, pero con un rendimiento superior a la media en ese precio. Será difícil encontrar una mejor opción que esta Canyon Endurace CF SLX Disc 9.0.





Nota de la redacción:

Debemos señalar que por motivos de disponibilidad de nuevas unidades, el modelo que hemos podido probar este mes en Arueda.com se ha visto relegado actualmente en el catálogo principal de Canyon con la aparición del nuevo grupo Shimano Dura-Ace. Nuestra unidad de pruebas, la Endurace CF SLX Disc 9.0 venía equipada con el grupo Dura-Ace 9000 para frenos de disco, mientras que la nueva Endurace está a la venta ahora con el montaje del nuevo Dura-Ace R9120 mecánico. De todas formas, la bici sigue –a día de hoy- a la venta en su sección de Outlet, y el resto de la bici comparte exactamente los mismos componentes que nuestra unidad de pruebas.



A FAVOR:

Comodidad superior Rápida y ligera Gran estabilidad y agarre Precio súper competitivo



Nada que objetar





