FOTOS: Jesús Andrés Fernández

>>> Ir a galería de detalles de la bici

La nueva Ultimate CF SLX es, y será, uno de los modelos de competición más deseados para los ciclistas que busquen alcanzar el máximo rendimiento. Su precio fuera de competencia y sus prestaciones a nivel de rigidez, peso y comodidad, así lo confirman.

En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de probar la sensacional Canyon Ultimate CF SLX 9.0 Pro. Un modelo 2017 con un montaje basado en el grupo Campagnolo Record y ruedas Shamal Mille de la misma marca, cuadro de carbono de alto módulo y un peso de 6,41 Kg por “tan solo” 4.799 euros. Sin duda alguna, y sobre el papel, una bici de alta gama, con un peso y componentes a la altura de la misma. Y es que como decíamos, estamos ante una bici de altas prestaciones, pero lo más alucinante es que en la práctica y más allá de lo que pudiésemos pensar, la bici ofrece un rendimiento realmente extraordinario, muy por encima de lo que cabe esperar de otras bicis de precio similar.





En marcha

Lo primero que nos llamó la atención al dar las primeras pedaladas sobre ella es su gran reactividad. La bici sale impulsada a gran velocidad con cada golpe de pedal. Un elemento muy importante en bicicletas enfocadas a la competición donde es esencial poder transmitir toda nuestra potencia en el menor tiempo posible. En este sentido la bici se nota realmente rígida y ligera, y buena parte de culpa también la tienen las ruedas Campagnolo Shamal Mille, que mantienen a la perfección esta relación; peso-rigidez.

Más allá de la altísima rigidez de la bicicleta, lo que más sorprende en esta Canyon Ultimate es su gran comodidad. Entendámoslo bien, no es una bici paradigmática en este sentido, pero teniendo en cuenta el ADN racing que corre por sus venas, llama mucho la atención la comodidad con la que pedaleamos sobre ella. Para empezar, la postura no es exageradamente exigente -dentro de lo que cabe-. Es una bici de un perfil más escalador, no tan rodadora. Además, la ergonomía y confort del manillar plano integrado es realmente notable. Por último, cabe señalar el gran nivel de absorción de la bici en su conjunto. Y es que la combinación de cuadro, ruedas y cubiertas (Continental GP 4000 S II de 25 mm) hacen un excelente trabajo a la hora de filtrar todas las vibraciones que recibimos desde el asfalto.

Eficiencia máxima

Últimamente está muy de moda buscar soluciones estéticas y aerodinámicas para las bicis más enfocadas al rendimiento. Unos recursos que muchas veces suponen un verdadero paso adelante, pero que en otras ocasiones solo sustituyen viejos problemas por otros nuevos. Hablamos de integración de elementos, frenos traseros en el puente del pedalier, y demás avances que cada día son más comunes en el mercado. En este sentido la Ultimate, seguramente beneficiada por su hermana Aeroad, se ve liberada de muchas de estas nuevas modas y tendencias. Y es que más allá del manillar-potencia integrado (que aporta un extra de rigidez), el resto de los elementos los encontramos en su forma y posición habituales. Con esto no queremos decir que la bici no sea ni atractiva ni tecnológicamente avanzada, es más, tiene un diseño muy limpio y elegante a la vez que ofrece un nivel de funcionamiento extremadamente elevado.

>>> Ir a galería de detalles de la bici



La bici se comporta a las mil maravillas en cualquier tipo de terreno, así de simple. El nivel de polivalencia es sencillamente alucinante, y su carácter competitivo se mantiene en cualquiera de las situaciones. Siempre racing, y siempre sobresaliente. Cuesta arriba la bici se desenvuelve a la perfección, quizá allí sea donde aún luce un mayor potencial si cabe, pero cuesta abajo las sensaciones son igualmente buenas. La rigidez y absorción del conjunto son muy destacables, y si encima contamos con los GP 4000 de Continental en su versión de 25 mm, el agarre esta asegurado. Del mismo modo, cuando toca rodar acoplados, la geometría de la bici nos permite adoptar una posición tan aerodinámica como podamos. Avanzar con fuerza y velocidad en el llano es relativamente fácil, aunque tampoco podemos esperar que nos ofrezca un nivel tan elevado como el de las bicis aero más avanzadas del mercado. Aún así y si solemos andar por recorridos orográficamente variados; el tiempo ganado, como las energías reservadas en el resto de terrenos, nos hacen pensar que es difícil hacerle sombra a este modelo.

Montaje

El funcionamiento del grupo Campagnolo Record es impecable. Seco y rápido, tiene un tacto realmente especial. Las nuevas ruedas Shamal Mille nos han sorprendido mucho, un producto de gama media alta que ofrece grandísimas prestaciones a nivel de rigidez, peso y absorción. El resto de elementos propios de la marca así como el sillín Fizik y las cubiertas Continental también cumplen su papel con buena nota.

¿Para quién es?

Esta es una bici enfocada al usuario más competitivo, que le guste tener las sensaciones más extremas sobre la bicicleta. Es un modelo agresivo y muy reactivo que sin duda hará las delicias de cualquier ciclista que busque rendir al máximo en todos los terrenos. De todas formas, no puede descartarse su uso para un usuario más cicloturista gracias a su gran nivel de comodidad.

>>> Ir a galería de detalles de la bici







Excelente compromiso peso-rigidez

Comportamiento dinámico

Muy cómoda dentro de su segmento

Precio súper competitivo





Cierre de la tija de sillín poco accesible Cierre de la tija de sillín poco accesible





Gafas: Oakley EvZero Range PRIZM Road, 159,00 euros

Maillot: Giro Chrono Pro Jersey, 179,95 euros

Culote: Giro Chrono Pro Bib Short, 249,95 euros

Zapatillas: Giro Empire SLX, 329,00 euros

Calcetines: Giro HRC Team, 19,95 euros

Casco: Giro Synthe (Mips), 299,00 euros

Guantes: Guantes Giro LTZ II, 30,00 euros