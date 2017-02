Se cerró enero y comenzó febrero con un puñado de carreras, ahora repartidas en distintas partes del globo incluyendo Europa. Todavía es pronto, apenas se trata de pruebas que quedarán como mera anécdota a medida que vaya avanzando la temporada. Pero lo cierto es que algunos corredores ya han disfrutado de la gloria y han logrado comenzar el año encabezando los distintos rankings de la UCI.

Por el momento, los ciclistas oceánicos son los que copan las listas del UCI World Tour, con Richie Porte encabezándola sobradamente. Un total de 672 puntos y una cómoda ventaja de más de 200 sobre Esteban Chaves. Y esta lista no va a dar más vuelcos al menos hasta el 27 de febrero, con el Abu Dhabi Tour y la Omloop Het Nieuwsblad como próximas pruebas en el horizonte. Así que es muy probable que el ‘capo’ del BMC termine el mes como el mejor corredor del mundo por puntos.

Por otra parte, el primer español es ni más ni menos que Rafa Valls. Después de un tiempo lastrado por las lesiones, parece haber vuelto al nivel que tenía antes y cierra el Top10. Le faltó un punto para estar con los grandes en el Down Under donde finalmente terminó séptimo. Ahora, su próxima parada no puntúa para el WT pero sí es una bonita oportunidad de volver a mostrarse en la Vuelta a Andalucía, una prueba donde se va a medir con Valverde, Contador, Mikel Landa o Ion Izagirre. Esto es, el presente y el futuro de nuestro ciclismo.





Quick Step, como el año pasado

En cuanto a la clasificación por equipos, la cosa está bastante más apretada: Orica-Scott (951) apenas se lleva 80 puntos con BMC y, eso sí, duplican a Bora-Hansgröhe que es la tercera con 427. Por abajo se encuentran FDJ y Astana, con 43 y 30 puntos respectivamente. Franceses y kazajos estarían así en peligro de un posible descenso que no será tal porque las licencias se han otorgado durante dos años. Será en 2018 cuando eso cambie. Movistar Team, por su parte, se queda en el puesto 13 por ahora.

Y si nos referimos a victorias, las cosas empiezan básicamente como el año pasado. Quick Step Floors mantiene la línea de 2016 y ya tiene 10 triunfos, aunque aquí cuentan ya los de todas las carreras UCI en que participe el equipo, no sólo el World Tour. Se empieza a acercar la temporada de las que de verdad importan para un equipo belga, las clásicas. Kittel es el máximo rematador con cuatro dianas, y desde luego la Vuelta a San Juan se ha convertido en un buen caladero gracias a Gaviria y Richeze. De nuevo Orica con siete y BMC con seis triunfos son los siguientes en la tabla.

En cuanto a Movistar, Nairo Quintana ha sido el encargado de abrir el casillero para los telefónicos, y además en casa: etapa reina y victoria general de la Volta a la Comunitat Valenciana. Un buen primer paso en este reto del doblete Giro-Tour para el colombiano. Ahora su compañero y ‘guardaespaldas’ Alejandro Valverde es el que toma el testigo para las siguientes carreras.





España, todavía en blanco

Donde todavía no ha habido estreno es como país. Ningún corredor español ha alzado aún los brazos en lo que llevamos de temporada. No deja de ser anecdótico, pero a estas alturas de la temporada era raro que el casillero patrio siguiese a cero. Especialmente porque Valverde es de esos corredores que suele empezar ganando. Sin embargo, esta vez en el Trofeo Andratx se le impuso Tim Wellens.

El murciano es el máximo favorito para imponerse en la Vuelta a Murcia (1.1) de su tierra, y se espera que la primera diana española llegue pronto. Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero sí hay corredores que han empezado la temporada con más fuerza que otros. Este año, por ejemplo, Froome no se ha dado el triunfal paseo que sí tuvo el año pasado en el Herald Sun Tour, aunque ha estado competitivo. Tampoco es necesariamente negativo para el ciclismo que