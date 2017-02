Alejandro Valverde sólo hay uno, y deberíamos ir haciéndonos a la idea de que nunca se repetirá. O, al menos, que pasará muchísimo tiempo hasta que veamos otro igual. El corredor murciano del Movistar ha alcanzado esta tarde su victoria número 100 a lo largo de una trayectoria deportiva que la inmensa mayoría de los ciclistas sólo puede soñar. Y encima, sigue ampliando el récord de victorias en la ronda andaluza. Ya van cinco, y amenaza con volver.

Lo cierto es que Valverde las ha ganado ya de todos los colores. Aunque su carrera estará también marcada por algunas dudas en momentos importantes de la misma –el Mundial 2013, la Vuelta a España 2008, el Tour de Francia de ese mismo año, etcétera-, también se puede definir perfectamente por los momentos que ha dado al ciclismo español. No en vano ha conseguido que en el país donde ‘sólo’ interesan las grandes vueltas, cada vez más gente se anime a ver las clásicas de primavera. Ahora mismo es el recordman absoluto de la Flecha Valona con cuatro victorias. “Iremos otra vez a buscar, por qué no, la quinta”, dijo el viernes tras la crono de Lucena.

También ha ganado pruebas en la lucha individual. De hecho, fue capaz de decantar la Vuelta a Andalucía a su favor en una contrarreloj de 12 kilómetros donde batió a Pinot, Poels, Contador y un largo etcétera. La diferencia fue mínima, tan sólo un segundo sobre el madrileño que ha sido su máximo rival durante estos cinco días. Un duelo de tú a tú, a cara descubierta y en el que ambos demostraron haber empezado a un gran nivel esta temporada.

Contador: “Un gran rematador”

A Contador no le quedó otra que rendirse a la evidencia. Otra vez, como ya le sucediera en 2015 con Chris Froome, se queda a un segundo de la ronda andaluza. Y de empezar ganando, que para un campeón es realmente más importante que el propio nombre de la carrera. Pero Valverde se impuso esta vez: “Es un gran rematador. Tiene un sprint que le hace ganar en grupos y ha logrado números increíbles. Desde aquí lo felicito”, ha declarado el madrileño tras el término de la última etapa.





Es cierto que al murciano aún le quedan barreras por romper, pero las más grandes las tiene ya superadas: “Yo ya lo tengo todo hecho en el ciclismo. Sigo porque me gusta y porque disfruto batiendo récords. Disfruto mucho de la bici así”, explicaba un Valverde que aseguraba haber ganado “mucha seguridad en mí mismo” con el paso de los años y la experiencia. Algo que le faltaba y que a todas luces le ha lastrado a lo largo de su carrera. Y aun así, menuda carrera.

“Una trayectoria fenomenal”

Para Valverde, la victoria número 100 supone la culminación de una trayectoria única, pero no se quiere parar: “He logrado una trayectoria fenomenal, el 100 es un gran número. Pero vamos a tratar de seguir ampliándolo”. Siempre quiere más, como buen ganador. Ya lleva tres triunfos esta temporada y el siguiente objetivo de su calendario es la París-Niza. “Ya he visto el recorrido así por encima, y me gusta mucho. Vamos a ver qué tal se da”, ha explicado. ¿Veremos su primera Carrera hacia el Sol? Fue tercero en 2012 y es una de las que aún le faltan en sus vitrinas.

Mirando adelante, Valverde tiene claro que de todo lo que no ha logrado lo que más le entusiasma es ser Campeón del Mundo. Cumplirá 37 años en abril, pero se ve con fuerzas: “Es lo que más ilusión me hace, pero también sería muy bonito volver a ganar la Vuelta a España”. Cuidado, sorpresa. Se ve con capacidad para pelear el otro maillot rojo, mucho más importante que el que se ha llevado hoy, pero tampoco se quiere arrogar la condición de favorito: “Me veo bien, pero falta mucho para eso”, zanja.

La Vuelta a España 2009, 13 etapas en grandes vueltas –ocho en la Vuelta, cuatro en el Tour y una en el Giro-, cuatro veces ganador de la Flecha Valona y tres de Lieja y Clásica de San Sebastián, aunque todavía sin ninguna Amstel Gold Race. Ha ganado, también, vueltas como Dauphiné, Volta a Catalunya y otras como Burgos o Andalucía, ésta última cinco veces igual que la Vuelta a Murcia. También etapas en París-Niza, Romandía y el Campeonato de España tanto en crono como en ruta. Y nos hemos dejado la mitad. Valverde es un ciclista único al que seguiremos viendo ganar, el menos todo este año y dos más.