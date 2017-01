Hay veces que los circuitos y carreras de ciclocross parecen de todo, menos carreras de bicis. Y es que los obstáculos, terreno, y condiciones climatológicas en las que se disputan algunas de estas pruebas, hacen imposible el mero hecho de montar en bicicleta. Un ejemplo claro lo tenemos en este vídeo donde los corredores, no solo incapaces de ir sobre sus bicis, sino que tienen serias dificultades para mantenerse en pie. Una vez llegan a la embarrada bajada, lo único que pueden hacer es poner el culo en el suelo y dejarse llevar hasta abajo.

Con ejemplos como este que claro que la disciplina reina del ciclismo durante el invierno es el ciclocross. Y no solo lo se debe a que realmente sea la única disciplina practicada en esta época del año a nivel profesional, la realidad es que el ciclocross y el invierno hacen una pareja inmejorable.

What goes up must come down 😂😂😂 pic.twitter.com/5PBgi88gYa

— Cycling Today (@CyclingTodayEn) 4 de enero de 2017