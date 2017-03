Cuando restaban 23 kilómetros para el final de la etapa Bardet se vio descolgado del grupo perseguidor a causa de una caída. Bardet rodaba en el grupo donde iban algunos de los favoritos como Alberto Contador y Richie Porte entre otros.

La etapa llevaba un ritmo frenético, esos días en los que la lucha es permanente. Donde los abanicos, la lluvia y el frío se convierten en los enemigos de los corredores. Así pues el nerviosismo se apoderó del pelotón, el cual se fracturó a causa del viento provocando situaciones como la vivida por el joven corredor Francés.

Bardet echo mano del coche del equipo para volver a reincorporarse al grupo perseguidor. En las imágenes ofrecidas por Eurosport podemos ver como el francés realiza maniobras prohibidas. Remolcándose en el coche y haciendo reiterado “trascoche”. Como ya se vio en La Vuelta 2015 con Vincenzo Nibali los comisarios no dudaron en expulsar al corredor del FDJ. De seguro que esta expulsión pondrá a más de uno en alerta de cara a las futuras grandes carreras.

Les dejamos con las imágenes de la infracción de Bardet:

#ICYMI Here you can see the reason why 🇫🇷@romainbardet was disqualified by the jury of 🇫🇷#ParisNice pic.twitter.com/YyaSN3kWCu

— World Cycling Stats (@wcstats) 5 de marzo de 2017